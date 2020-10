Onlinehändler „Analoge Händler, die sterben wollen, sollte niemand hindern“

Über Amazon macht Ordeo etwa fünf Prozent des Umsatzes, verkauft vorwiegend Produkte in höheren Stückzahlen über das Programm „Fulfilment by Amazon“. So erhalten die Artikel etwa das Prime-Logo. „Das lohnt sich bei ein paar wenigen Artikeln nicht, damit bespielen wir Ebay“, sagt Neumann. Auf die Initiative mit Amazon blickt er nicht unkritisch zurück: „Wann dringen schon positive Nachrichten über Amazon nach außen?“, fragt Neumann. Er bereue es trotzdem nicht, an dem Programm teilgenommen zu haben. „Ohne die Hilfe der Initiative wären wir beim Onlinehandel sicherlich nicht so weit wie heute. Vielleicht wären wir dann heute gar nicht bei Amazon.“ Klar sei aber: „Es gibt knallharte Spielregeln, die Amazon vorgibt, und an die man sich als professioneller Händler halten sollte.“ Wenn man das zu einhundert Prozent tut, sei das Geschäft auf Amazon lukrativ, sagt Neumann. Eine Gefahr bestehe trotzdem immer. „Wenn es zu Problemen kommt, nimmt sich Amazon heraus, Konten zu sperren oder Zahlungen einzufrieren.“ Etwa wenn zu viele Lieferungen verspätet versendet würden.