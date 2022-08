Onlinehändler Chinas Onlineriese Alibaba überrascht mit stabilem Umsatz

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba hat seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal trotz der jüngsten Corona-Lockdowns in der Volksrepublik stabil gehalten und damit überrascht. Die Erlöse stagnierten von April bis Juni bei knapp 205,6 Milliarden Yuan (umgerechnet 29,9 Milliarden Euro), wie der Onlinehändler am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang der Erlöse gerechnet. Die an der Wall Street notierte Aktie legte vorbörslich fünf Prozent zu.