Onlinehändler in der Kritik Amazons umstrittene Eigenmarken-Strategie

Durch die Ausweitung der Eigenmarken macht der Konzern jedoch zusehends seinen eigenen Geschäftspartnern Konkurrenz. Ob dabei alles fair zu geht, fragen sich schon seit längerem Marktplatzhändler wie Kartellwächter. So gehen die europäischen Wettbewerbshüter schon seit geraumer Zeit Hinweisen nach, wonach Amazon Daten, die auf dem Marktplatz bei Transaktionen von Drittverkäufern erhoben werden, für eigene Zwecke nutzt. Der Verdacht: Amazon verfolgt, welche Artikel bei der Konkurrenz gut laufen und steigt mit eigenen Produkten dann möglicherweise selbst in diese Märkte ein. Auch in den USA reiben sich Kritiker an Amazons Doppelrolle als Marktplatzbetreiber und Händler.