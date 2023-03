Onlinehändler: JD.com plant Börsengang von Industrie- und Immobiliensparten

Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com will seine Immobilien- und Industriesparten abspalten und an die Hongkonger Börse bringen. Nach Vollendung der Abspaltung von JD Industrials und JD Property werde JD.com indirekt noch mehr als 50 Prozent der Anteile an den beiden Unternehmen halten, teilte der Konzern am Donnerstag mit.