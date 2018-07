Onlinehändler JD.com will nach Europa und Deutschland expandieren

Der zweitgrößte chinesische Onlinehändler JD.com will in Europa und Deutschland expandieren und Produkte an Endkunden verkaufen. Unternehmensgründer Richard Liu sagte dem "Handelsblatt" laut Vorabbericht vom Sonntag, ihm gehe es nicht mehr nur darum, Produkte von Deutschland nach China zu verkaufen. "Ich möchte auch Produkte in Europa verkaufen." Bis Ende des Jahres solle die Strategie zur Erschließung des Marktes stehen. Noch 2018 wolle er ein Büro in Deutschland eröffnen.