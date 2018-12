Onlinehändler Lesara Erste Investoren signalisieren Interesse

Der Verkaufsprozess wird dabei von der Potsdamer Beratungsgesellschaft Centuros koordiniert. Neben von Brockdorff sind mit Tillman de Vries und Thorsten Petersen zudem zwei erfahrene Restrukturierer der Insolvenzkanzlei Kübler involviert. Sie sollten Lesara ursprünglich im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens sanieren. Doch knapp zwei Wochen nach Antragstellung wechselte Lesara in ein klassisches Insolvenzverfahren. Graf Brockdorff wurde vom vorläufigen Sachwalter zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Die Pluta-Experten blieben als Berater an Bord, auch Lesara-Gründer und Chef Roman Kirsch ist weiter im Einsatz beim Schnäppchenportal. „Die Eigenverwaltung wurde vor allem beendet, um dem zeitlichen Druck in dem Verfahren zu begegnen“, erklärt Graf Brockdorff und fügt an: „Zudem schafft die Verfahrensart Klarheit über die Rollenverteilung und bei einzelnen Geschäftspartnern häufig auch mehr Vertrauen.“