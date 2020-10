Onlinehändler „Analoge Händler, die sterben wollen, sollte niemand hindern“

Greifbar werden die Probleme lokaler Marktplätze etwa bei der Ebay-City-Initiative in Mönchengladbach. Oder eher in Wachtendonk. Dorthin hat es den Bekleidungshändler „Troya Tapez“ verschlagen. Das Unternehmen von Sebastian Riede verkauft Streetwear wie Kappen oder Sneaker – und war Teil der Ebay-City-Initiative in Mönchengladbach. Den Laden in Mönchengladbach hat Riede Ende 2018 allerdings geschlossen, sich voll auf den Onlinehandel fokussiert, in Wachtendonk nahe der niederländischen Grenze ein Büro eröffnet. Bei der Ebay-City-Initiative ist Troya Tapez trotzdem noch gelistet. Dem Anspruch, eine digitale Innenstadt abzubilden, wird das nicht gerecht.