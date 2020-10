Onlinehändler Rund 19.000 US-Mitarbeiter von Amazon seit März mit Corona infiziert

Beim US-Onlinehändler Amazon haben sich in diesem Jahr rund 19.000 US-Mitarbeiter in der Logistik und Mitarbeiter mit Kundenkontakt beim Lebensmittelhändler Whole Foods mit dem Coronavirus infiziert. Dies seien 1,44 Prozent der Beschäftigten in diesem Bereich, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Zahl sei deutlich niedriger als erwartet.