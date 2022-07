Onlinehandel Amazon-Deutschlandchef: „Wir wachsen weiter“

Bräuniger bekräftigte Pläne, in Deutschland Tausende zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. „Im laufenden Jahr werden wir mehr als 6000 zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen, darunter Einkäufer, Projekt- und Produktmanager, Techniker in der Logistik und und und“, sagte er der WirtschaftsWoche. Die bisherigen Einstieglöhne von 12 Euro pro Stunde in der Logistik würden in den kommenden Monaten steigen. „Wir haben bereits letztes Jahr angekündigt, die Einstiegslöhne in der Logistik dieses Jahr erneut auf 12,50 Euro pro Stunde und mehr anzuheben“, so Bräuniger.