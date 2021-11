Onlinehandel Black Friday ohne Kaufrausch

Auch die Onlinehandelsplattform Shopify hat das Black-Friday-Verkaufsgeschehen analysiert, geht aber nicht auf die Umsatzentwicklung in Deutschland ein. Der durchschnittliche Warenkorb sei bei deutschen Händlern, die Shopify nutzen, am Black Friday allerdings gestiegen: von rund 75 Euro 2020 auf nunmehr fast 90 Euro. Die meisten Bestellungen gab es demnach direkt um Mitternacht zum Black Friday. Zudem zeichne sich ein klarer Trend zum Einkauf per Smartphone ab: Rund 70 Prozent der Kunden bestellten via Mobilgerät.



Mehr zum Thema: Die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts beginnt. Eine exklusive Studie der GfK zeigt, wie viel jeder Deutsche für Geschenke ausgeben will – und wovor sich Verbraucher derzeit am meisten fürchten.