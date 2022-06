Onlinehandel Dreiste Fälschungen: Amazon beschlagnahmte 2021 drei Millionen Produkte

Mit mittlerweile 12.000 Beschäftigten will Amazon seine Plattform vor Betrug und Missbrauch schützen. 2021 hat Amazon eigenen Angaben zufolge von selbst mehr als vier Milliarden mutmaßliche Fälschungen blockiert, sodass sie in keinem Amazon-Shop auftauchten. „Wir werden nicht aufhören, bis wir die Zahl der Fälschungen in unserem Geschäft auf Null reduziert haben“, sagte Dharmesh Mehta, Vizepräsident für Selling Partner Services bei Amazon.



