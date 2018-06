Onlinehandel Google steigt bei Shoppingseite JD.com in China ein

Die Aktivitäten von JD.com konzentrieren sich neben China auf den südostasiatischen Markt. Ein Markt, der für den im Westen alles überragenden Online-Händler Amazon schlecht bis gar nicht zu erobern ist, da zum einen mit Alibaba und JD.com bereits starke Händler vorhanden sind und entscheidende Standbeine des Amazons-Modell in China nicht funktionieren. So darf Amazon unter anderem in China sein Video-Angebot aufgrund von Zensurvorschriften nicht den Kunden zur Verfügung stellen.