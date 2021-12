Onlinehandel Italiens Kartellbehörde verhängt Milliardenstrafe gegen Amazon

Konkret geht es den Angaben nach um den Service „Fulfillment by Amazon“ (FBA), in Deutschland „Versand durch Amazon“ genannt. Mit diesem bietet der Konzern Verkäufern an, die Versandlogistik zu übernehmen. Laut AGCM wurden an den Service Vorteile auf der Verkaufsplattform gekoppelt. Dadurch erhielten etwa Verkäufer eine bessere Sichtbarkeit oder konnten ihre Produkte unter dem Siegel „Amazon Prime“ anbieten. Dies sei entscheidend für den Verkaufserfolg auf der Seite Amazon.it.