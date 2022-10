Onlinehandel: Shop-Software von About You zieht weitere Firmen an

About You findet immer mehr Abnehmer für seine Shop-Software. Die Sparte „Scayle“ habe in den vergangenen Monaten unter anderem den Schuhhändler Deichmann, die Optiker-Kette Fielmann und den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München als Partner gewonnen, teilte das Online-Modehaus am Mittwoch mit.