Onlinehandel: Shopping-App Wish begeistert junge Käufer

Der Beliebtheit von Wish tut das keinen Abbruch. In den USA wurde sie 2017 erstmals öfter runtergeladen als die App von Amazon. Und auch in Europa ist sie auf dem Durchmarsch. So zeigen die aktuellen Similarweb-Zahlen, dass sie in Frankreich und Großbritannien bei iPhone-Nutzen schon auf Platz eins liegt. „Wahrscheinlich wird sie das auch bald in Deutschland sein“, prophezeit E-Commerce-Experte Heinemann.