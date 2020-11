Onlinehandel Darf’s noch ein bisschen mehr Boom sein?

Wer das Zuhause in Stand halten will, hat womöglich bei werkzeugstore24.de oder bei Contorion gekauft. Beide Shops verspürten im Frühjahr eine deutlich erhöhte Nachfrage. Während werkzeugstore24.de nun keinen neuen Effekt durch den „Lockdown light“ spürt, ist das bei Contorion anders: „Aktuell zieht unser Geschäft saisonal bedingt wieder stark an“, heißt es von dem Unternehmen. Besonders gefragt in diesem Jahr: Hochdruckreiniger (354 Prozent Wachstum), Abfallentsorgungsprodukte (225 Prozent) und Werkbänke (135 Prozent).



Große und kleinere Onlineshops, Unternehmen wie die Trusted Shops GmbH und auch Paketdienstleister eint eine Frage: Wie lange hält der Boom noch an? Die Entwicklung eines Impfstoffs ist dafür ausschlaggebend. Nicht umsonst sackten die Aktienkurse von Amazon, Ebay und Zalando allesamt um rund fünf Prozent ab, als Biontech und Pfizer Daten zur Wirksamkeit ihres Impfstoffs veröffentlichten. Wenn ein Impfstoff eine stückweite Normalisierung des Lebens möglich machen sollte, könnte sich das beachtliche Wachstum wieder verlangsamen. Könnte. Denn sicher ist nichts. Deshalb fällt den Unternehmen der Blick auf das kommende Jahr noch schwer.