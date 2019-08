Onlinehandel: Zalando liefert in Paris Online-Bestellungen für Adidas aus

Der zuständige Zalando-Manager Jan Bartels sprach von einer „Win-Win-Situation“. Zalando könne seine Kapazitäten damit besser auslasten, Adidas könne seine Kunden verstärkt am selben oder am nächsten Tag beliefern. „Wir haben keine Angst vor Kannibalisierung“, sagte Bartels der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Anders als Adidas biete Zalando viele Marken an. „Wir wollen kein Logistik-Dienstleister für Dritte werden. Wir bleiben eine Mode-Plattform.“