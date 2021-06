Optik-Filialisten: Milliardenschwerer Verkauf von Apollo-Optik-Mutter vorerst gestoppt

EssilorLuxottica erklärte am Montagabend nur, man prüfe Konsequenzen aus dem Schiedsspruch. Der von dem italienischen Milliardär Leonardo Del Vecchio geführte Konzern hatte Grandvision vorgeworfen, in der Coronakrise ohne Absprache mit ihm die Zahlungen an Lieferanten und die Betreiber der Filialen gestoppt und Staatshilfe beantragt zu haben.