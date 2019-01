 Optiker: Brillenhersteller und Optiker erwarten steigende Nachfrage

Im laufenden Jahr rechnet die Industrie mit einem Plus von zwei Prozent. Die Inlandsnachfrage werde noch stärker wachsen, beim Export dürfte der weitere Rückgang in Großbritannien von Zuwächsen in Osteuropa und Asien ausgeglichen werden. Bei der Beschäftigung kommt der Wachstumstrend allerdings nicht an. Seit 2012 sank die Zahl der Mitarbeiter in der Augenoptik-Industrie um vier Prozent auf 20.500. 2019 dürfte sie um weitere 0,5 Prozent sinken, sagte May.