Optiker Fielmann schöpft Zuversicht und wagt eine Gewinnprognose

Die Expansion setzt Deutschlands führende Optikerkette fort und steht offenbar unmittelbar vor einem Zukauf. „Laufende Gespräche stimmen uns zuversichtlich, dass wir in den nächsten zwölf Monaten über eine Akquisition in einen neuen Markt eintreten“, hieß es in der Mitteilung zu den Quartalszahlen. Zur Jahresmitte unterhielt Fielmann 779 Niederlassungen, 36 mehr als vor einem Jahr. An 212 (202) Standorten verkauft Fielmann neben Brillen auch Hörgeräte.