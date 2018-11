Optiker-Kette Fielmann investiert in virtuelle Realität und 3D-Anprobe

Dazu sei die millimetergenaue Anpassung von Brillen in 3D notwendig. Fielmann verkauft bereits Kontaktlinsen für registrierte Kunden über das Internet, hat jedoch auf den Online-Vertrieb von Brillen bislang verzichtet. In den nächsten Wochen will Fielmann die 3D-Anprobe in Österreich testen und 2019 in Deutschland einführen.