Optikerbranche Mister Spex verschiebt Börsenpläne

Um das Geschäft auszubauen, setzt das Mister Spex neben dem Onlinehandel in zehn europäischen Ländern seit 2016 auf den Aufbau eines Filialnetzes. „Manche Kunden haben Lust aufs Shoppen, höheren Bedarf an Beratung oder wollen schlichtweg mehrere Brillen ausprobieren“, sagt Caspar. Jeder, der im Laden eine Brille einkaufe, erhalte einen Online-Zugang mit den gesamten Kundendaten zu Seestärke und Besonderheiten. Das nächste Mal bestellten viele dann im Internet.

Darüber hinaus steckt Mister Spex Geld in die Erweiterung der Zahl der Partner-Optiker, bei denen potenzielle Kunden einen Sehtest vornehmen können, um danach online eine Brille mit passender Sehstärke zu bestellen. „Bei der Geschwindigkeit setzt Amazon den Standard. Wir dürfen nicht langsamer sein“, sagt Graber. Mister Spex betreibt in Berlin ein Logistikzentrum, wo etwa Brillengläser eingeschliffen werden. An Spitzentagen werden 15.000 Pakete verschickt.