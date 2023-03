Optikerkette: Fielmann kündigt Abbau hunderter Stellen an

Die Optikerkette Fielmann drückt auf die Kostenbremse und will mehrere hundert Arbeitsplätze abbauen. In einem ersten Schritt würden 66 Stellen bis Juni 2024 vor allem in der Konzernzentrale in Hamburg abgebaut, bestätigte eine Sprecherin am Freitag einen Bericht des Nachrichtenportals „Business Insider“.