Optimismus vor Baselworld: Uhren-Papst Jean-Claude Biver glaubt an goldene Online-Zukunft seiner feinen Branche

Allein den Umsatz von Hublot konnte er in kürzester Zeit vervielfachen. Die Marke macht ihm bis heute wohl am meisten Spaß: „Bei Hublot bremsen wir das Wachstum aktuell sogar, weil wir Angst haben, mit der Produktion nicht mehr nachzukommen. Wir machen da heute in einem Monat mehr Umsatz als in den beiden kompletten Jahren 2004 und 2005. Das muss verdaut und konsolidiert werden. Es ist ein Wahnsinn … aber ein wunderbarer!“, so Biver gegenüber dem Handelsblatt Magazin.