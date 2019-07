Ortlieb gegen Amazon „Wir wollen unsere Markenhoheit behalten“

Inwiefern sollte sich die deutsche Rechtsprechung ändern, damit Mittelständler wie Ortlieb im Internetzeitalter eine bessere Chance hätten auf dem Markt trotz Amazon und Co. zu bestehen?

Die Markenrechte müssen höher gewichtet werden. Die Rechtsprechung auf EU-Ebene sieht den Markenschutz zunehmend im Einklang mit dem Verbraucherschutz. Dem Kunden muss bewusst sein, aufgrund welcher Basis die angezeigten Suchergebnisse zustande gekommen sind. Zwischen Paid-Content und undurchschaubaren Algorithmen besteht aus Verbrauchersicht kein Unterschied. Beides ermöglicht Werbenden Onlinerankings bewusst zu beeinflussen und so die Reihenfolge von generischen Suchergebnissen zu verändern. Solche intransparenten Maßnahmen bergen die Gefahr den Kunden irrezuführen.

Internetplattformen sollten unsere Entscheidung akzeptieren müssen, dass wir die Hoheit über unsere Vertriebskanäle behalten möchten. Dem Alleinstellungsmerkmal wasserdichter Produkte steht die Marke Ortlieb mit „Made in Germany“ gleichzeitig für Qualität. Dies ist seit jeher einer der zentralen Grundpfeiler ebenfalls für unseren Gründer und Eigentümer Hartmut Ortlieb.

Darüber hinaus ist Markenvielfalt auch für den Endverbraucher zentral. Doch Marken sind gezwungen massiv in Produktinnovationen zu investieren, um ihren Stellenwert am Markt zu verteidigen. Wenn diese ihre Markenhoheit nicht mehr durchsetzen können, kommen wir in eine Marktsituation, in der Marken zunehmend austauschbar sind. Dadurch wiederum wird deren Innovationskraft zwangsläufig abnehmen. Am Ende dieses Prozesses steht ein Produktangebot, das sich nur noch in Nuancen unterscheidet, und ein Rückgang der Markenvielfalt.