Ortlieb gegen Amazon „Wir wollen unsere Markenhoheit behalten“

Eine solche Tätigkeit von Amazon einfach so hinzunehmen kam für Sie nicht in Frage? Würde der Vertrieb über die Plattform nicht einen positiven Einfluss auf die Umsatzzahlen haben?

Wir möchten klar selber definieren können, wer unsere Produkte wie und über welchen Kanal verkauft oder damit wirbt. Natürlich könnte ein Verkauf auf Amazon zu einer kurzfristigen positiven Auswirkung auf unseren Umsatz führen. Doch verfügen wir auch heute schon über ausreichend Reichweite über unsere Fachhandelstruktur on- wie offline, so dass es gleichzeitig zu einer Verschiebung weg von unseren Fachhandelspartner hin zu Online-Marktplätzen geben würde. Zum anderen würden wir so mittel- bis langfristig die Markenhoheit aus der Hand geben mit den entsprechenden negativen Folgen für uns als Marke, aber auch den Endverbraucher. Die Austauschbarkeit unserer Marke wird erhöht und die verlässliche Beratung fällt weg.

Sollte ein Fachhändler die Taschen dennoch über eine Plattform vertreiben, so haben wir natürlich entsprechende Mechanismen in unserem Vertrag, dies für die Zukunft zu unterbinden. Höchstes Gut ist dabei für uns die Gleichbehandlung unserer Partner sowie ihnen ein möglichst faires Wettbewerbsumfeld zu bieten.