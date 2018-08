Osram Industrie-Ikone unter Druck

Es ist noch keine zwei Jahre her, da schickte Osram Schockwellen bis nach Berlin. Ein Konsortium aus chinesischen Investoren hatte sich an den Münchner Lichttechnikkonzern herangepirscht. Das Ziel: die Komplettübernahme des deutschen Traditionshauses. Zuvor hatte Vorstandschef Olaf Berlien bereits das traditionelle Geschäft mit Glühbirnen, Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren an ein chinesisches Unternehmen verkauft. Jetzt wollten die Chinesen den wertvollen Kern von Osram, das Geschäft mit hochmoderner Halbleitertechnologie, das dem Unternehmen hohe Renditen bescherte.