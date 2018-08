Osram Industrie-Ikone unter Druck

Darüber hinaus will Berlien die Kosten drücken – bis 2020 um insgesamt 130 bis 140 Millionen Euro. Sowohl in der Fertigung in Deutschland als auch in der Verwaltung, etwa in der Münchner Konzernzentrale, baut Osram Arbeitsplätze ab. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern bereits angekündigt, zwischen 600 und 700 Jobs streichen zu wollen. Dazu sollen Effizienzverbesserungen in der Forschung & Entwicklung sowie im Einkauf kommen.