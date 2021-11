Otto Group Rasante Kursbewegungen: Was ist los bei About You?

About You könnte die Entwicklung zusätzlichen Umsatz bescheren. Langfristig noch wichtiger ist aber die Technologiesparte. Die meisten Kunden wie Aktionäre kennen About You zwar vor allem als Mode-Anbieter. Doch das Unternehmen entwickelt auch eigene E-Commerce-Software, die es anderen Händlern und Bekleidungsmarken anbietet. Daneben können externe Händler sowohl ihr Onlinemarketing wie auch den Kundensupport an About You auslagern. Erst kürzlich bündelte About You das Geschäftskundensegment unter der Marke Scayle. Von Juni bis August steigerte die Sparte, die im Geschäftsbericht bisher unter „Tech, Media & Enabling“ firmierte, ihren Umsatz um 181 Prozent auf fast 40 Millionen Euro.