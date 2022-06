Otto Payments Otto startet eigenen Zahlungsdienstleister und kassiert künftig selbst

„Läuft alles nach Plan, werden wir im Juli die ersten Transaktionen abwickeln“, sagt Mirko Krauel, der wie sein Kollege Spliethoff einer der Geschäftsführer der Paymenttochter ist. Es werde aber „nicht den einen Tag“ geben, an dem alle Systeme umgestellt werden. „Das wird sukzessive erfolgen“, so Krauel. „Zunächst starten wir mit einer ‚Family-&-Friends-Phase‘, um unser Payment-System in der Praxis auf Herz und Nieren zu testen.“