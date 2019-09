Outdoor-Bekleidung: Wie Jack Wolfskin in die USA vordringt

Brewer lieferten die jüngsten Zahlen zudem offenbar dringend nötige Argumente auch gegenüber interner Kritik. Denn im Juni war der aktivistische Investor Jana Partners mit 9,5 Prozent bei Callaway eingestiegen und hatte angekündigt, mit dem Management auch über einen Verkauf einzelner Marken sprechen zu wollen. Analysten hatten daraus den Schluss gezogen, dabei gehe es womöglich auch um Jack Wolfskin. Seit Vorlage der Halbjahreszahlen ist es allerdings still geworden um diese Spekulationen.



Stattdessen gehen Callaway und Wolfskin mit dem Start ihres US-Ablegers nun in die Offensive. Brewer kündigte an, weiter in Personal und Strukturen investieren zu wollen. Callaway habe den Ehrgeiz, das Jack-Wolfskin-Geschäft in den USA, aber auch in weiteren Schlüsselmärkten weltweit voranzutreiben. Die Personalie Seung werten Branchenkenner daher als einen Beleg, dass es der Callaway-Chef durchaus ernst meint. Nicht zuletzt hatte Brewer Skeptiker im Gespräch mit einem Branchenmagazin beruhigt: „Wir wissen ziemlich genau, dass wir nicht alles über Outdoor-Kleidung wissen. Aber ich werde jetzt auch nicht eine Horde Golf-Jungs auf die Outdoor-Branche ansetzen.“