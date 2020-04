Outlet-Center „Das wird zu einem Boom führen“

Eine große Chance sehen Bauer und Will zudem darin, dass nach der Krise ein enormer Warendruck herrschen werde: „Die Frühjahrsware konnte ja gar nicht im Handel platziert werden und die Sommerware steht schon bereit. Die Modehändler werden sich deshalb eine wahre Rabattschlacht liefern“, sagt Unternehmensberater Will. Die Outlets würden daher von den Herstellern mit Ware geradezu überschwemmt und sie dementsprechend stark rabattieren. „Das wird sehr gut laufen und zu einem Boom führen“, fasst Will zusammen. Der bestehende Trend sei ungebrochen – mittelfristig könne sich der Marktanteil der Outlets sogar mehr als verdoppeln.



In Deutschlands größten Outlets scheinen die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sämtliche Arbeitskraft in Anspruch zu nehmen: Die meisten Betreiber reagierten nicht auf Anfragen der WirtschaftsWoche oder können „in der aktuellen Situation keine Antworten in der gegebenen Zeit liefern“.



