Ozon Wie ein schrulliger Science-Fiction-Onlineshop das russische Amazon wurde

Tatsächlich steht der Börsengang von Ozon für eine russische Branche, die sich trotz Wirtschaftskrise und allgemeiner Stagnation in Russland rasant entwickelt und Geldgeber lockt. Mehr als 800 Millionen Euro haben Investoren für die Ozon-Papiere ausgegeben. Eine Summe, die selbst Branchenkenner in Russland überraschte. Seit dem Börsengang des russischen Suchmaschinengiganten Yandex vor gut neun Jahren hat kein russisches Unternehmen einen ähnlich guten Börsenstart hingelegt. Kleinere Erfolge mehrten sich jedoch zuletzt. Erst im vergangenen Jahr wagte das russische Job-Portal Headhunter den Gang aufs Parkett, dessen Börsenwert hat sich seither auf gut eine Milliarde Euro verdoppelt. Die Yandex-Aktie kletterte seit vergangenem Dezember an der Nasdaq von gut 40 auf knapp 70 US-Dollar.



Schon frohlockte die Moskauer Wirtschaftszeitung „Vedomosti“, der Ozon-Börsengang habe bewiesen, dass westliche Investoren durchaus an russischen Unternehmen interessiert seien. Ähnlich äußerten sich Analysten der privaten Uralsib-Bank. „Der erfolgreiche Börsengang spiegelt das große Interesse an russischen Tech-Unternehmen und an der E-Commerce-Branche wider“, hieß es in einer Mitteilung.