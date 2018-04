Palmölstreit: Greenpeace vermiest Indonesiens Regierung die Werbetour

Angesichts der neuen Enthüllungen kritisierte Greenpeace die Haltung der Indonesier: „Wenn die Regierung diese Industrie verteidigen will, dann wäre es das Beste, die Branche zur Besserung zu zwingen, anstatt mit einem Handelskrieg zu drohen“, sagt Richard George, der sich bei der Organisation um Regenwaldkampagnen kümmert. Die von der Regierung behaupteten Fortschritte stellt er in Frage. In dem neuen Entwaldungsfall sieht er einen Beleg dafür, dass sich die Probleme in Indonesien weiter ausbreiten: „Nachdem sie einen großen Teil der Regenwälder auf Sumatra und Kalimantan zerstört hat, rückt die Palmölindustrie nun in neue Gebiete wie Papua vor.“