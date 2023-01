Papier ersetzt Kunststoffverpackungen: Die umweltfreundlichste Verpackung, seit es Schokolade gibt

Dass das so ist, bestätigt auf Anfrage der WirtschaftsWoche Interseroh+, eine Tochter des Umwelt-Dienstleisters Interzero in Berlin, der das neue Produkt auf seine Recyclingfähigkeit getestet hat. Nach einer Punkteskala, die das Augsburger Bifa Umweltinstitut gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung entwickelt hat und von Interseroh+ für sein Siegel „Made for Recycling“ angewendet wird, hat das Koehler-Papier 19 von 20 möglichen Punkten erreicht. Für eine Papierverpackung mit Produktschutz seien „19 Punkte eine außergewöhnlich hohe Bewertung, die zumindest in unserer Prüfung bisher von keinem vergleichbaren Papier erreicht wurde“, schreibt Interseroh+ in seiner Antwort an die Redaktion.