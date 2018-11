Parfümerie- und Kosmetikkette Sephora plant 25 Standorte in Deutschland

„In den kommenden zwei Jahren geht es darum, in den zehn bis fünfzehn größten deutschen Städten präsent zu sein“, so von Löwenfeld. „Konkret geht es zunächst um rund 25 Standorte in Deutschland in Metropolen wie Berlin, Hamburg, Köln und München. Das heißt aber nicht, dass danach Schluss ist.“ Die Expansion solle sowohl über eigene Shops als über weitere Standorte innerhalb von Warenhäusern erfolgen. Aktuell ist Sephora mit Flächen in verschiedenen Filialen von Galeria Kaufhof vertreten. Ob Sephora nach der Fusion von Kaufhof und Karstadt künftig auch unter dem Dach von Karstadt verkaufen würde, „lässt sich noch nicht sagen“, so von Löwenfeld. „Aber für Gespräche sind wir natürlich offen.“



Am Donnerstag hatte Sephora in Frankfurt den ersten eigenständigen Flagshipstore der Kette in Deutschland eröffnet.



