Parfümeriekette Douglas beschleunigt Wachstumskurs – Sorge um Lieferketten

Die Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher angesichts steigender Energiepreise und hoher Inflation hat bei der Parfümeriekette Douglas keine Spuren hinterlassen. Im Gegenteil: Douglas konnte den Umsatz und das operative Ergebnis im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (April bis Juni) deutlich steigern, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das Ende zahlreicher Corona-Auflagen sorge „für eine Art kleine Sonderkonjunktur“, sagte Douglas-Chefin Tina Müller am Dienstag.