Parfümeriekette: Douglas-Eigner prüft offenbar möglichen Börsengang für 2024

Die Parfümeriektte Douglas soll Insidern zufolge im kommenden Jahr nach Möglichkeit an die Börse zurückkehren. Der Douglas-Eigner, der Finanzinvestor CVC, habe die Investmentbank Rothschild & Co als Berater angeheuert, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Mittwoch. Sie solle die Chancen auf den Sprung aufs Parkett ausloten und bei der Auswahl der begleitenden Banken helfen.