Gleichzeitig will Müller das Onlinegeschäft forcieren, das zuletzt knapp 14 Prozent des Konzernumsatzes von 2,8 Milliarden Euro einspielte. Das ist auch nötig, um Kosmetik-Newcomer wie Otto und Zalando auf Abstand zu halten. Otto.de verkauft bereits mehr als 1000 L’Oréal-Produkte, 500 weitere sollen in den nächsten Monaten dazu kommen. Zalando will im Frühjahr mit einer Grundausstattung an Parfüms, Haut- und Haarpflegeprodukten starten, darunter Artikel bekannter Marken wie Maybelline und jüngerer Labels wie Percy & Reed. Neben dem Onlineshop ist eine Konzeptfiliale in Berlin geplant.