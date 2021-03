Parfümeriekette: Douglas nimmt Refinanzierung in Angriff – Eigner CVC beteiligt sich

Zudem kündigte Douglas den Rückkauf der bestehenden und 2022 sowie 2023 fälligen Anleihen zum Ausgabepreis an. Douglas will auch neue Anleihen begeben. Der Eigentümer CVC stellt einem Memo an Investoren zufolge zusätzlich mehr als 200 Millionen Euro an Eigenkapital bereit. Douglas will damit die Finanzierung für die kommenden Jahre sichern.