Parfümeriekette: Douglas verzeichnet deutliches Umsatzplus – Online-Geschäft zieht weiter an

Die Parfümeriekette Douglas hat angesichts der Wiedereröffnung ihrer in der Coronakrise geschlossenen Filialen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per Ende September) den Umsatz deutlich gesteigert. Die Erlöse kletterten von April bis Juni um 16,8 Prozent auf 644 Millionen Euro, wie das als Börsenkandidat gehandelte Unternehmen am Mittwoch mitteilte.