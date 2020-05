Parfümeriekette: Douglas weitet Verluste aus – Gespräche über KfW-Hilfen pausieren

Doch dann kam die Coronakrise. Im März mussten fast alle der europaweit 2400 Filialen schließen, der Umsatz brach in dem Monat um 40,2 Prozent ein. Die Filialen öffnen in Europa nun langsam wieder, aber die Krise wird auch im laufenden dritten Quartal deutliche Spuren in den Bilanzen hinterlassen: „Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis werden noch weit unter einem normalen Ergebnis liegen.“