Was Müllers Wirbeln in der Praxis heißt, bekamen die Mitarbeiter bereits in einer Videobotschaft im Dezember zu sehen. Müller cruiste in einem mit Douglas-Tüten vollgestopften Opel Adam durchs vorweihnachtliche Düsseldorf. Im Autoradio dudelte der Wham!-Hit „Last Christmas“. Die neue Chefin trällerte fröhlich und lautstark mit und versprach „bei der Filiale, die das beste Weihnachtsgeschäft macht, steht bald der Adam vor der Tür“. Allein, die Verkaufsmotivation kam bei den Mitarbeitern höchst unterschiedlich an. Von „charmante Idee“ bis „peinliche Show“ reichen die internen Filmkritiken. Nur in einem Punkt herrscht Einigkeit in der Belegschaft: „Das gab’s noch nie bei Douglas.“