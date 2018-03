Passagierkontrollen: Flughafen-Betreiber wollen Sicherheits-Chaos nicht länger hinnehmen

DüsseldorfAm Düsseldorfer Flughafen packt der Chef zur Not noch selbst mit an. Das zumindest war die Botschaft, die Peter Lange in die Welt tragen wollte. Der Chef der Airport-Sparte des Sicherheitsdienstleisters Kötter ließ sich vergangene Woche öffentlichkeitswirksam in der Passagier- und Handgepäckkontrolle als Wannenrückführer einteilen. Für ein paar Stunden sortierte der Manager jene grauen Plastikwannen, in die die Fluggäste den Inhalt ihrer Hosentaschen packen, bevor sie die Sicherheitsschleuse passieren.