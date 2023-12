Patagonia-Europa-Chefin „Es hilft niemandem, wenn wir erfolgreich sind, aber der Rest der Industrie bleibt, wie er ist“

Nina Hajikhanian wurde 1980 in Teheran geboren, als Tochter einer Österreicherin und eines Iraners. An der Uni Innsbruck machte sie einen MBA und arbeitete für rund drei Jahre in der Kommunikationsabteilung von Red Bull. Es folgten zweieinhalb Jahre beim Wettanbieter Bwin, sowie ein Masterstudium in Australien, bevor sie 2011 zu Adidas wechselte – mit Stationen in Herzogenaurach, Hongkong, Singapur und Melbourne. Im Mai 2019 wechselte sie zu Patagonia an den Europa-Sitz nach Amsterdam. Von dort aus verantwortete Haijkhanian Patagonias Onlinegeschäft für Europa, Afrika und Naher Osten. Seit Mai 2023 leitet Sie als General Manager das gesamte EMEA-Geschäft von Patagonia.