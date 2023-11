Patek Philippe Mit dieser 900.000-Euro-Uhr setzt der Patek-Chef seinen Vater ein Denkmal

Dabei hat Philippe Stern die Uhrenmanufaktur wegweisend geprägt. So renommiert der Name der Marke schon seit dem 19. Jahrhundert ist, so ist es Philippe Stern gewesen, der sie mit großer Sicherheit als unabhängiges Familienunternehmen durch alle Krisen gesteuert hat, und als Inbegriff von Haute Horlogerie an der Spitze der Branche etablierte. Er begleitete die Einführung der legendären Nautilus und stellte ihr später die Aquanaut zur Seite. Vor allem aber stärkte er immer die Kompetenz des Hauses in klassischen Komplikationen.