Peek & Cloppenburg Düsseldorf P&C startet Schutzschirm-Insolvenzverfahren

Die Mitarbeiter sollen für die Monate März, April und Mai Insolvenzgeld erhalten. „Im Laufe des Verfahrens werden bei P&C aber auch Arbeitsplätze wegfallen müssen“, kündigte P&C-Manager Freude gegenüber der WirtschaftsWoche an. Klar sei, „dass wir uns in der Zentrale all jene Hierarchieebenen und Bereiche genau anschauen werden, in denen die Kosten in den vergangenen Jahren überproportional gewachsen sind“, so Freude. Zurzeit seien dort rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. „Das ist eine Größe, die nicht zum Geschäftsvolumen passt.“ Die Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf habe in der Corona-Zeit 30 Prozent Umsatz verloren und gleichzeitig viele Stellen in administrativen Bereichen geschaffen. „Das sind Einbußen, die wir nicht so einfach wegstecken können“, sagte Freude.