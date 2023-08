Peek & Cloppenburg Krawall und Remmidemmi zwischen P&C und P&C

Das war nicht immer so. Nachdem das ursprüngliche Unternehmen 1869 von Johann Theodor Peek und Heinrich Anton Cloppenburg in Rotterdam gegründet wurde, eröffnete James Cloppenburg im Jahr 1901 die ersten Verkaufshäuser in Berlin und Düsseldorf. 1911 startete dessen Bruder Anton Cloppenburg die erste Peek&Cloppenburg-Filiale in Hamburg. Die Idee: Man würde sich den Markt teilen. Seither regiert P&C Hamburg im Norden, Düsseldorf im Westen und Süden.