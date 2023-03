Peek & Cloppenburg : Zwei Firmen, ein Name: Deshalb gibt es P&C zweimal

Jahrzehntelang funktionierte das Modell, auch Unternehmen wie Aldi trennten später ihr Handelsreich auf ähnliche Weise. Doch während die Discounterbrüder sich friedlich die ganze Welt aufteilten, kracht es bei P&C immer wieder. So ärgerten sich die Rheinländer zunächst über den Internetauftritt der Hanseaten. Die wiederum störten sich an einer möglichen Verwechslungsgefahr beider Unternehmen durch Werbung im Osten. Am Ende entschied der Bundesgerichtshof: Er lehnte die Unterlassungsklage des Modehändlers aus dem Norden ab. Begründet hat der BGH sein Urteil vor allem damit, dass der prominente Hinweis von P&C Düsseldorf auf deren Zeitungsbeilagen genüge und stellte fest, dass die Düsseldorf-Fraktion „ein anzuerkennendes Interesse an einer Werbung in bundesweit vertriebenen Medien hat“.



Selbst die Coronapandemie sorgte nicht für ein Ende der Spannungen. Im Gegenteil: Zwar soll es Ansätze zu einer engeren Kooperation gegeben haben. Doch daraus wurde nichts, wie die jüngste einstweilige Verfügung belegt. Dass die Fehde nun durch eine Übernahme endet, scheint wenig wahrscheinlich. P&C Düsseldorf, das größere der beiden Unternehmen, kämpft derzeit an anderen Fronten. Der Modehändler will sich in einem Schutzschirmverfahren sanieren und die Verschuldung deutlich senken.