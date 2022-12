Penny-Werbefilm – „Der Riss“ „Von normalen Menschen wird solche Werbung als irrelevant wahrgenommen“

Aber was konkret bedeutet das für die Werbung?

Diese Perspektivenverschiebung macht etwas mit den Inhalten. Böse gesagt, will die Werbung die Menschen erziehen. In der Schweiz zum Beispiel hat die Werbung einen ganz anderen Fokus – und da war bei einer ähnlichen Umfrage, allerdings mit einem noch kleineren Sample, ein sehr viel ausgewogeneres Bild der Parteien, die von Werbern gewählt werden, herausgekommen. Meine Vermutung ist, dass die Diversität, die die Werbung bei der Allgemeinheit einfordert, in ihren eigenen Reihen nicht so ernst genommen wird. Suchen Sie in den deutschen Agenturen die Mitarbeiter über 50 Jahre – Sie werden sie nicht finden. Die Frage stellt sich, ob die Kunden der Marken, die politischen Botschaften dieser Kampagnen überhaupt relevant finden.